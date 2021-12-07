Москва, 7 декабря, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Задержанному по подозрению в стрельбе на территории МФЦ в Москве направят на психиатрическую экспертизу. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова.

Стрельба

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«Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления», — сообщила Иванова.

Также со ссылкой на собственные источники издание сообщило, что по имеющейся информации преступник заранее готовил преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека. Еще четверо, включая одного ребенка, пострадали.