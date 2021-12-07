Москва, 7 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Подозреваемый в расстреле людей в МФЦ на юго-востоке Москвы пытался оказать сопротивление. Об этом 7 декабря сообщил задержавший его старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.

U.S. Department of Defense Стрельба

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По словам сотрудника правоохранительных органов, он находился на своем рабочем месте в МФЦ, когда услышал звуки пожарной сигнализации и «характерные хлопки». Выбежав в коридор, он увидел убегающего с места происшествия гражданина. Приняв решение его задержать, полицейский побежал следом и догнал предполагаемого преступника.

«При задержании данный гражданин оказал сопротивление. я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину воспользоваться оружием, обезвредил его и дожидался прибытия помощи», — сообщил Домолаев.