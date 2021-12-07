Москва, 7 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Жене Сергея Глазова, чьи фото опубликовали телеграм-каналы и СМИ, назвав его виновником стрельбы в МФЦ, начали поступать угрозы. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «Baza».

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Позже выяснилось, что мужчина, вероятно, оказался полным тезкой и одногодкой подозреваемого. Поэтому массмедиа по ошибке приняли его аккаунт в соцсетях за страницу предполагаемого убийцы. Однако эффект публикации уже возымели — супруге Глазова начали поступать угрозы.

«По словам мужчины, жена сейчас проходит реабилитацию после инфаркта, поэтому новости о стрельбе в МФЦ с его фотографией чуть не заставили её вернуться в больницу. Сам Сергей, бывший военный, узнал о проишествии по звонку с работы, когда собирал кухню — ему набрали коллеги, чтобы узнать, зачем он открыл огонь и убил двух человек», — отметил ТГ-канал «Baza».