Москва, 8 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Устроивший расстрел людей в помещении МФЦ в Москве Сергей Глазов признался, что не имел разрешения носить оружие и осознаёт свою вину, сообщает 8 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

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«На встрече с членами комиссии Глазов подтвердил, что вину признаёт и что разрешения на оружие не имел», — сообщили агентству в комиссии по итогам посещения злоумышленника.

Также указано, что Глазов утверждает, что был уволен из Службы внешней разведки в 2009 году в звании подполковника.

«Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — цитируют слова задержанного злоумышленника представители ОНК.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Глазов устроил стрельбу в столичном МФЦ, убив двоих людей, а также ранив троих, в том числе десятилетнюю девочку.