Москва, 7 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Девочку, которая пострадала во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, планируют выписать до 12 декабря 2021 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного врача Морозовской больницы.

Alexas_Fotos Стрельба

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По его словам, операция, которую провели ребенку, носила простой характер.

«Сейчас она просыпается, выпишут к концу недели», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в столичном центре госуслуг были убиты два человека. Еще четверо, включая одного ребенка, пострадали.