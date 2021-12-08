Москва, 8 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Видео с мужчиной, задержанным за стрельбу в многофункциональном центре госуслуг на востоке Москвы, опубликовал 8 декабря Следственный комитет России. Ролик доступен для просмотра на официальном канале ведомства на YouTube.

BNews.kz Задержанный

На видео мужчину со сведёнными за спиной руками заводят в кабинет для допроса. Сотрудник правоохранительных органов обыскивает карманы задержанного и обнаруживает там патроны в пластиковом пакете.

«Столичные следователи продолжают устанавливать все обстоятельства стрельбы в МФЦ», — говорится в описании видео.

По данным следствия, 7 декабря 45-летний мужчина зашёл в помещение МФЦ и стал стрелять по людям из огнестрельного оружия. На месте погибли два человека, ещё несколько — получили ранения. Среди пострадавших — десятилетний ребёнок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенное общеопасным способом, о покушении на убийство двух и более лиц, включая малолетнего, и о незаконном обороте оружия. Обвинение подозреваемому предъявят 8 декабря, следствие намерено просить о заключении его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на кадрах другой записи видно, что злоумышленник спокойно прошёл через турникет и направился в помещение МФЦ. Спустя несколько секунд из дверей учреждения стали выбегать люди.

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