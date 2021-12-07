Москва, 7 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Мать мужчины, который предположительно устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, не верит в то, что ее сын совершил преступление. Видео разговора с пожилой женщиной опубликовал телеграм-канал «SHOT».

Кровь

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости»

По её словам, мужчина в прошлом был военным. Жил он отдельно от матери, детей и жены не имел.

«Пока он мне не позвонит, я не буду ничего делать. Я должна точно знать, он это или нет, почему так случилось, откуда у него оружие», — сообщила пожилая женщина, которая по данным ТГ-канала, является матерью предполагаемого стрелка, убившего в МФЦ двух человек.