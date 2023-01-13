Публикация видео пыток в системе ФСИН и её последствия
В Саратове завершили расследование дела о пытках в тюремной больнице
Следователи завершили расследование дела о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний Росси по Саратовской области. Об этом 13 января сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Читайте также: Бастрыкин рассказал о...
13 января 2023
Путин просит рассмотреть законопроект о пытках до 1 июля
Президент России Владимир Путин рекомендовал Федеральному собранию к 1 июля роассмотреть законопроект, который уточняет понятие пыток и усиливает за это отвественность. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Кремля. Поручение глава государства дал по итогам заседанияСовета при президенте...
29 января 2022
Медведев призвал осовременить колонии и осудить за пытки
Причастные к пыткам заключённых должны быть осуждены, при этом сами места заключения нужно сделать более современными. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ. Он отметил, что вскрывшиеся факты пыток в местах лишения свободы — это...
28 января 2022
После пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 20 уголовных дел
Порядка 20 уголовных дел возбудили по фактам пыток в саратовской тюремной больнице, 14 из них — по статье об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия». «Следственными органами Следственного управления СК РФ по...
21 января 2022
В Ярославле будут судить 9 сотрудников колонии
Девять сотрудников первой колонии Ярославля будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. Уголовное дело поступило в Заволжский районный суд Ярославля. Обвиняемыми по нему проходят девять бывших сотрудников УФСИН...
20 января 2022
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу о пытках в саратовской тюрьме
По делу о пытках в саратовской тюремной больнице потерпевшими признаны 13 человек, к ответственности привлекли шестерых. О ходе расследования пыток в исправительных колониях Саратовской области рассказал 13 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «В данный момент потерпевшими по...
13 января 2022
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Якунина
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-лейтенанта Анатолия Якунина — заместителя директора ФСИН РФ. Указ опубликован 28 декабря на официальном сайте правовой информации. «Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта...
28 декабря 2021
Сайт ФСИН был атакован киберпреступниками
Сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был атакован киберпреступниками. Об этом 25 декабря сообщил телеграм-канал правозащитной организации Gulagu.net. Администраторы телеграм-канала уточнили, что получили анонимное письмо от «команды хакеров Universal», которые заявили, что «объявили...
26 декабря 2021
Путин рассказал о расследовании дел о пытках в колониях
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о расследовании пыток в системе ФСИН. «Я опираюсь на информацию из разных источников. Я смотрю на любые предложения, опираясь на информацию из разных источников. Возможны ли ошибки? Такое тоже бывает, жизнь...
23 декабря 2021
Жириновский рассказал, что может изменить ФСИН
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сомневается, что смена руководителя ФСИН изменит ситуацию. «Я не уверен, что смена руководителя ведомства что-то даст. Ситуация изменится только тогда, когда в систему придут на работу другие люди, а не озлобленные, коих сегодня там очень много», —...
26 ноября 2021
Песков назвал причину увольнения главы ФСИН Калашникова
Глава ФСИН РФ Александр Калашников был уволен с занимаемой должности в связи с личным обращением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было личное обращение главы ФСИН», — сказал Песков. Он не стал устанавливать прямой связи такого решения с публикациями о...
26 ноября 2021
Расследование пыток во ФСИН: «Клин клином выживается, вор вором губится»
Полная версия упомянутой в анонсе поговорки, согласно словарю В.И. Даля, звучит зловеще: «Клин клином выживается, вор вором губится». Что как нельзя лучше характеризует события второй половины октября текущего года, всколыхнувшие общественное мнение по поводу применения пыток к заключенным...
17 ноября 2021
Телеграмеры ждут реформы ФСИН — скандал с пытками даром не пройдет
Скандал с публикацией шокирующих видео пыток в исправительных колониях таки довел власти до того, что они решили всерьез взяться за Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). В этом убежден целый ряд телеграм-каналов, которые уже анонсируют серьезные реформы пенитенциарной системы. Поводом для...
17 ноября 2021
По фактам пыток в саратовской тюремной больнице расследуют 12 дел
По фактам пыток заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице расследуют 12 уголовных дел. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме. Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» в Госдуме с генпрокурором...
16 ноября 2021
Основатель gulagu.net включён в список разыскиваемых лиц МВД России
Министерство внутренних дел России объявило в розыск основателя правозащитного проекта gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства. Статья, по которой разыскивается Осечкин, в базе не указана. Портал gulagu.net обнародовал видеозаписи пыток заключенных. По данным портала, пытки...
12 ноября 2021
В Саратовской области после видеозаписей пыток уволили 18 сотрудников УФСИН
После сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН. Об этом 10 ноября в эфире ГТРК Саратов заявил исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, полковник внутренней службы...
10 ноября 2021
О пытках в тюремной больнице заявили более 60 ростовских заключённых
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту пыток в межрегиональной туберкулезной больнице №19. Об этом сообщает Общественная наблюдательная комиссия Ростовской области. «Стало известно, что следственный комитет Октябрьского района недавно возбудил ещё одно уголовное дело и активно...
7 ноября 2021
Миронов требует награды для опубликовавшего пытки в Саратовской области
МВД должно выплатить вознаграждение гражданину Белоруссии, обнародовавшему видео с пытками заключенных в саратовской больнице. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов. «Савельев помог пресечь тяжкие преступления и предупредить будущие. Убежден, что...
29 октября 2021
Рассказавший о пытках в тюремной больнице арестован заочно
Программиста Сергея Савельева, который предположительно распространил видеозаписи с издевательствами над заключёнными в саратовской тюремной больнице, арестовали заочно. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова. В отношении Савельева, уточнили в суде...
28 октября 2021
Около 200 заключённых саратовской колонии написали заявления о насилии
Около 200 заключённых, которые отбывают наказание в колонии №13 (ИК-13) в саратовском Энгельсе обратились в правоохранительные органы после визита представителей ОНК (Общественной наблюдательной комиссии). Об этом сообщил глава ОНК Саратовской области, член региональной Общественной палаты Денис...
26 октября 2021