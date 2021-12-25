Москва, 26 декабря, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был атакован киберпреступниками. Об этом 25 декабря сообщил телеграм-канал правозащитной организации Gulagu.net.

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Администраторы телеграм-канала уточнили, что получили анонимное письмо от «команды хакеров Universal», которые заявили, что «объявили вендетту» ФСИН и начали кибератаку на сервера ведомства. Некоторое время сайт ФСИН был недоступен.

При этом организация Gulagu.net полностью отрицает свою причастность к хакерской атаке, администраторы телеграм-канала отметили также, что не знали ни о подготовке, ни о реализации кибератаки. Кроме того, в опубликованном на канале правозащитной организации видео объявленный в России в розыск основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал хакеров прекратить атаку на сайт ФСИН.

В настоящее время работа сайта ФСИН восстановлена полностью.

Напомним, основатель Gulagu.net Осечкин опубликовал в широком доступе видеозаписи с пытками осуждённых в Саратовской области. Правоохранительными органами была назначена проверка, по результатам которой возбуждено пять уголовных дел, уволено 18 сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН России по Саратовской области. Сам Осечкин объявлен в розыск МВД России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин рассказал о расследовании дел о пытках в колониях.