Скандал с публикацией шокирующих видео пыток в исправительных колониях таки довел власти до того, что они решили всерьез взяться за Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). В этом убежден целый ряд телеграм-каналов, которые уже анонсируют серьезные реформы пенитенциарной системы.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

Поводом для таких прогнозов стали слова генерального прокурора РФ Игоря Краснова относительно ситуации с издевательствами над заключенными в саратовском туберкулезном диспансере. Во время правительственного часа в Госдуме 16 ноября глава надзорного ведомства сообщил о 12 уголовных делах по фактам издевательств. Также он добавил, что «проблема насилия в подобных учреждениях не теряет своей актуальности вот уже много лет и ее нужно решать, в том числе за счет принципиального и более интенсивного прокурорского надзора». Именно на этой цитате и заострили внимание сообщества Telegram.

«По словам генпрокурора Игоря Краснова, факты насилия над осужденными говорят, что систему наказаний «продолжает лихорадить». Очевидный сигнал, что в ближайшее время стоит ждать реформы ФСИН. Крайне редко один силовик так «обще» характеризует «провалы» другой структуры», — написал телеграм-канал «Алибабаич».

Duma.gov.ru Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает с докладом в Государственной думе 16.11.2021

Аналогичной точки зрения придерживается и телеграм-канал «Старше Эдды». Причем самым опасным моментом для ФСИН его автор счел слова генпрокурора относительно предстоящих проверок эффективности использования бюджетных средств в подведомственных этой структуре учреждениях.

«Гораздо тревожнее для ФСИН другое высказывание генпрокурора: «Для решения проблемы с насилием в колониях Генпрокуратура решила изменить подходы в организации надзора в этой сфере, начнет с проверки эффективности использования бюджетных средств, которые выделяются на модернизацию пенитенциарной системы». Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, комментируя ситуацию с пытками в саратовской колонии. Сегодня же кассационный суд Саратовской области отменил заочный арест правозащитнику Савельеву, тому самому человеку, который открыл глаза на банду вертухаев-мужеложцев», — написал «Старше Эдды».

Более аккуратно к заявлению Краснова подошёл телеграм-канал «Мастер пера». В отличие от своих коллег по Telegram, тот не стал прочить пенитенциарной системе масштабные реформы, но и не отрицал того факта, что не замечать ставшего уже международным скандала с пытками больше нельзя. Однако конечную задачу надзорного органа он видит не в реформе ФСИН, а, напротив, в её предотвращении.

«Генпрокурор Краснов был вынужден отреагировать на скандал с пыточной системой во ФСИН, который вышел на высокий и даже международный уровень благодаря волонтерам-общественникам. Чтобы ситуация не выглядела так, будто руководство надзорного органа до обнародования видеоархива пыток и слышать не слышало ни о каких массовых истязаниях в тюрьмах и СИЗО, генеральный прокурор выступил с дипломатичной формулировкой — мол, проблема насилия в учреждениях ФСИН не теряет актуальности на протяжении многих лет», — написал ТГ-канал.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Машина ФСИН

По мнению автора поста, понимать Краснова следует так, что он был в курсе проблемы и без подсказки обеспокоенной общественности, но вырабатывал стратегию ответа на вызовы. Теперь же, когда такая работа завершена и пути решения вопроса определены, генеральный прокурор дал отмашку «изменить подход к контролю исполнительных учреждений».

«В общем, можно считать, что Краснову удалось пройти между Сциллой и Харибдой, предварив вопросы о том, почему его ведомство не спешило вмешиваться в ситуацию и наводить порядок в тюрьмах. Но теперь перед прокурорскими стоит не менее сложная задача — устроить так, чтобы из системы ФСИН прекратились сообщения о пытках, но в то же время чтобы мероприятия в рамках нового надзорного проекта не привели к обрушению всей системы или к неизбежным реформам в ее структурах», — сообщил своим читателям «Мастер пера».

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

В числе скептиков относительно реформирования ФСИН выступил также телеграм-канал «Свои да Наши». По его мнению, анонсированные Красновым контрольно-надзорные мероприятия едва ли смогут всерьез ударить по злоупотреблениям в пенитенциарной системе России.

«Непонятно, как именно контроль за расходованием бюджетов снизит уровень насилия и пыток. Прокурор прямо дает понять, что вскрывшаяся проблема будет использована как повод для актвизации элитной борьбы вокруг огромных бюджетов ФСИН (в том числе для возможного выведения службы из-под Минюста). А что пытки? Ну так сказано же прямым текстом: проблема многолетняя. Не боролись раньше, так и нечего начинать», — иронично отметил автор публикации.