Москва, 29 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал Федеральному собранию к 1 июля роассмотреть законопроект, который уточняет понятие пыток и усиливает за это отвественность. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Кремля.

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Поручение глава государства дал по итогам заседанияСовета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

В предложенном федеральном законопроекте уточняется понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года. В законопроекте предлагается усилить ответственность за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки.

Законопроект рекомендуется рассмотреть до 1 июля текущего года.

Напомним, что резонансные случаи пыток в российских пенитенциарных учреждениях стали достоянием общественности благодаря утечкам видеозаписей этих пыток, которые делали сами сотрудники ФСИН. Были возбуждены уголовные дела, ряд функционеров в ФСИН были отправлены в отставку, некоторые арестованы.