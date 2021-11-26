Москва, 26 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сомневается, что смена руководителя ФСИН изменит ситуацию.

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«Я не уверен, что смена руководителя ведомства что-то даст. Ситуация изменится только тогда, когда в систему придут на работу другие люди, а не озлобленные, коих сегодня там очень много», — считает Жириновский.

Во-первых, набирать сотрудников нужно на общем конкурсе, тех, кто сам хочет идти работать во ФСИН, а не тех, кого туда направляют работать принудительно, в качестве наказания, отметил он.

Во-вторых, рассуждает парламентарий, нужно наконец избавиться от «палочной» системы, которая толкает сотрудников на злоупотребления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ФСИН РФ Александр Калашников был уволен с занимаемой должности в связи с личным обращением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Некоторые эксперты увязывали отставку с пытками в саратовской тюремной больнице.