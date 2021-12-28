Москва, 28 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-лейтенанта Анатолия Якунина — заместителя директора ФСИН РФ.

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Указ опубликован 28 декабря на официальном сайте правовой информации.

«Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — указано в тексте документа.

Указ главы российского государства подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу с момента подписания.