Москва, 21 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Порядка 20 уголовных дел возбудили по фактам пыток в саратовской тюремной больнице, 14 из них — по статье об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия».

Ysia.ru Прокуратура

«Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осужденных на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел», — говорится в опубликованном депутатом Госдумы Андреем Альшевских документе.

Отмечается, что поводом для возбуждения послужили как размещенные в интернете видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных.

По статье об изнасиловании расследуется 14 уголовных дел, еще три — по статье о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и одно — за халатность. Шесть дел Генпрокуратурой РФ были переданы в центральный аппарат СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о пытках в саратовской тюремной больнице потерпевшими признаны 13 человек, к ответственности привлекли шестерых. После сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии были уволены десятки сотрудников регионального управления ФСИН.

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