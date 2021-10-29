Москва, 29 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. МВД должно выплатить вознаграждение гражданину Белоруссии, обнародовавшему видео с пытками заключенных в саратовской больнице. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

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«Савельев помог пресечь тяжкие преступления и предупредить будущие. Убежден, что он заслуживает не только прекращения уголовного преследования, но и поощрения со стороны МВД. Пока же все, что происходит вокруг Савельева, напоминает месть и предупреждение тем, кто впредь осмелится раскрыть неприглядные тайны нашей правоохранительной системы», — заявил Миронов.

Он также возмущен реакцией правоохранительных органов на пытки в Саратовской области.

«Над людьми систематически измывались, подвергали нечеловеческим мучениям. Какова же реакция на этот средневековый кошмар наших правоохранителей: четыре сотрудника уволено, идет следствие. Все! А что касается человека, который разоблачил этот беспредел, там все четко и оперативно: его уже заочно арестовали и готовы объявить в международный розыск. Вот оказывается, кто главный преступник!» — указал парламентарий.

Как иначе можно было прекратить этот ужас, как иначе общество смогло бы узнать о том, что происходит в стенах саратовской больницы и других аналогичных заведениях ФСИН, задает вопросы депутат.

«Это все равно, что человека, кинувшего спасательный круг утопающему, судить за порчу имущества. Да, Савельев сбежал из России, — очевидно, потому что слишком хорошо изучил реалии нашей правоохранительной системы, и, откровенно говоря, я не берусь его за это осуждать», — добавил он.

Программиста Сергея Савельева, который предположительно распространил видеозаписи с издевательствами над заключёнными в саратовской тюремной больнице, арестовали заочно.