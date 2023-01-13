Москва, 13 января, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование дела о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний Росси по Саратовской области. Об этом 13 января сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Веленгурин Владимир/Фотохроника ТАСС Тюремная больница

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Глава СКР в беседе с «Российской газетой» уточнил, что всего в одном производстве соединено 15 дел о превышении должностных полномочий, сексуальном насилии, убийстве и вымогательстве. По его словам, сотрудники ведомства установили 44 эпизода преступлений.

По данным следствия, бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали преступную группировку, чтобы запугивать заключённых и вымогать у них деньги. Им помогали некоторые осуждённые. В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года по фактам пыток заключённых в саратовской тюремной туберкулезной больнице было возбуждено 12 уголовных дел. Потерпевшими признаны 13 человек, к ответственности привлекли шестерых.

После сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии были уволены десятки сотрудников регионального управления ФСИН. В мае прошлого года Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу двух подозреваемых в сексуальном насилии над заключёнными в тюремной больнице Саратовской области.