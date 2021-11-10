Саратов, 10 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. После сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН. Об этом 10 ноября в эфире ГТРК Саратов заявил исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, полковник внутренней службы Антон Ефаркин.

Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930

«Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — пояснил Ефаркин и добавил, что предстоит во всем разобраться и сделать соответствующие выводы. Он отметил, что таких фактов быть не должно — это недопустимо, это исключение из правил.

«Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится», — добавил и. о. главы УФСИН по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Сеть попали видеозаписи с издевательствами над заключенными в туберкулезной больнице в Саратовской области. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Начальник саратовской областной тюремной больницы полковник внутренней службы Павел Гаценко был освобождён от должности и уволен из уголовно-исполнительной системы после сообщений о применении насилия к осуждённым. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей и уволены по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.

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