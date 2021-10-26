Саратов, 26 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Около 200 заключённых, которые отбывают наказание в колонии №13 (ИК-13) в саратовском Энгельсе обратились в правоохранительные органы после визита представителей ОНК (Общественной наблюдательной комиссии). Об этом сообщил глава ОНК Саратовской области, член региональной Общественной палаты Денис Соболев.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

«Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1 (областная туберкулезная больница регионального управления ФСИН), в 182 — о насилии в ИК-13», — цитирует Соболева«Интерфакс-Поволжье».

Он добавил, что ещё 10 заявлений касаются деятельности колонии №13.

Как сообщало ИА REGNUM, Соболев посещал колонию №13 после распространения информации о произошедшем там инциденте. По словам представителя ОНК, между заключёнными произошла драка, однако ими же драка и была остановлена. Дополнительных мер урегулирования ситуации не применялось.

В ходе пресечения противоправных действий двое сотрудников колонии получили телесные повреждения, сообщало следственное управление СКР по Саратовской области. Инцидент расследуется в рамках уголовного дела по статьям о применении насилия, не опасного для здоровья.

Накануне адвокат Снежана Мунтян сообщала, что более 400 заключенных саратовской колонии №13 заявили, что подвергались различного рода насильственным действиям.

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