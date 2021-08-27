Взрывы у аэропорта Кабула 26 августа 2021 года
«Бумеранг вернулся» — соцсети обсудили последствия взрывов в Кабуле
Информация о том, что в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека, включая 13 военнослужащих армии США, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 августа в социальной сети «ВКонтакте». Следите за развитием событий в...
27 августа 2021
Среди погибших в результате теракта в Кабуле есть подданные Великобритании
Двое граждан Великобритании погибли и ещё двое пострадали в результате теракта, произошедшего в аэропорту Кабула. Об этом сообщил 27 августа глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» По его словам...
27 августа 2021
Совет Безопасности ООН осудил теракт в аэропорту Кабула
Все причастные к теракту в аэропорту Кабула должны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в распространённом 27 августа заявлении Совета Безопасности ООН. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» Согласно последним данным, в результате...
27 августа 2021
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
В результате взрывов в аэропорту Кабула, по последним данным, погибли не менее 170 человек, более 200 человек пострадали, передаёт CBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»...
27 августа 2021
Президент Польши осудил «чудовищные атаки» в аэропорту Кабула
Президент Польши Анджей Дуда осудил теракт в кабульском аэропорту, где в результате взрывов погибли десятки человек. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» «Самыми решительными словами я...
27 августа 2021
Президент Грузии отреагировала на теракт в Кабуле
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила теракт, произошедший в Кабуле. Об этом она 27 августа написала в соцсети Twitter. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» «Я строго осуждаю теракт, произошедший в Кабуле. Молюсь за тех мирных жителей...
27 августа 2021
Пентагон призвал готовиться к новым терактам в Кабуле
Военное руководство Соединенных Штатов находится в состоянии готовности к новым атакам в Кабуле со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи. «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть...
27 августа 2021
Флаг США над Белым домом приспустят до 30 августа
Власти США почтят память погибших в результате взрывов в Кабуле, приспустив государственные флаги. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе пресс-конференции. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» Она отметила, что...
27 августа 2021
Байден: ответственные за атаку в Кабуле будут найдены и наказаны
Ответственные за взрывы у аэропорта Кабула будут найдены и наказаны, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить», — сказал Байден во время выступления в Белом доме. Он добавил, что Вашингтон найдёт и пути для военных операций...
27 августа 2021
Число жертв взрывов в Кабуле превысило 100 человек
В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека, сообщает 27 августа издание The Wall Street Journal. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» Отмечается, что среди погибших — 90 граждан Афганистана и 13 американских военнослужащих...
27 августа 2021
«Это только начало!» — соцсети о взрывах у аэропорта Кабула
Информация, согласно которой террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв у аэропорта Кабула, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 августа в социальной сети «ВКонтакте». Следите за развитием...
26 августа 2021
Пилот итальянского самолёта увел борт от линии огня при вылете из Кабула
Пилоты итальянского военного самолета сумели увести борт от линии огня при вылете из Кабула, передают национальные СМИ в четверг, 26 августа. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» На борту находились журналисты и около ста граждан Афганистана...
26 августа 2021
Число пострадавших от взрывов в Кабуле достигло 70 человек — Al-Jazeera
В результате взрывов, произошедших возле международного аэропорта Кабула, пострадали не менее 70 человек, сообщает 26 августа телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники. Ранее сообщалось о 13 погибших и 50 пострадавших. Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в районе кабульского аэропорта...
26 августа 2021
МИД РФ: российских граждан не было в аэропорту Кабула в момент теракта
Граждане России не находились на территории аэропорта Кабула в момент теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» «На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по...
26 августа 2021
Байден из-за взрыва в Кабуле перенёс важную встречу
Встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом отложена американским президентом Джо Байденом на неопределённый срок, сообщает 26 августа Axios. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» Такое решение принято из-за трагических событий в...
26 августа 2021
«У нас потери» — Пентагон сообщил подробности взрывов в Кабуле
В районе международного аэропорта Кабула произошло два взрыва, среди пострадавших есть американцы, сообщил 26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter. По его словам, пострадавшие есть как среди американцев, так и среди местных гражданских лиц. «Мы можем подтвердить...
26 августа 2021
Джонсон созвал чрезвычайный комитет правительства после взрывов в Кабуле
Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о созыве чрезвычайного комитета правительства из-за взрывов, прогремевших возле аэропорта Кабула, сообщают 26 августа британские СМИ. Напомним, в результате взрывов у международного аэропорта столицы Афганистана погибло не менее 13 человек...
26 августа 2021
Взрыв в аэропорту Кабула устроил террорист-смертник из ИГИЛ* — СМИ
Есть основания полагать, что взрыв у аэропорта Кабула утроил террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 августа Politico со ссылкой источники. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» Ранее версию о том...
26 августа 2021
В США заявили о причастности ИГИЛ* к взрывам у аэропорта Кабула
К взрывам возле международного аэропорта Кабула причастна террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 августа газета Politico со ссылкой на источники в администрации США. Напомним, в результате взрыва у аэропорта столицы...
26 августа 2021
Fox News: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв
В районе аэропорта Кабула прогремел второй взрыв, подтвердил 26 августа телеканал Fox News. Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция» Сегодня ранее стало известно о первом взрыве вблизи аэропорта Кабула. СМИ сообщают, что в результате пострадало не...
26 августа 2021