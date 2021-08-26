Лондон, 26 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о созыве чрезвычайного комитета правительства из-за взрывов, прогремевших возле аэропорта Кабула, сообщают 26 августа британские СМИ.

Number 10 Борис Джонсон

Напомним, в результате взрывов у международного аэропорта столицы Афганистана погибло не менее 13 человек.

Количество пострадавших уже перевалило за 50.

В США уже заявили о причастности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к этому теракту.