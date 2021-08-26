Джонсон созвал чрезвычайный комитет правительства после взрывов в Кабуле
Лондон, 26 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о созыве чрезвычайного комитета правительства из-за взрывов, прогремевших возле аэропорта Кабула, сообщают 26 августа британские СМИ.
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Борис Джонсон
Напомним, в результате взрывов у международного аэропорта столицы Афганистана погибло не менее 13 человек.
Количество пострадавших уже перевалило за 50.
В США уже заявили о причастности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к этому теракту.