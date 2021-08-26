* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 26 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. К взрывам возле международного аэропорта Кабула причастна террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 августа газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Напомним, в результате взрыва у аэропорта столицы Афганистана погибло не менее 13 человек.

Количество пострадавших уточняется.