Информация о том, что в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека, включая 13 военнослужащих армии США, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогулка

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"Потом, лет через пять, американцы снимут фильм про то, как отставной спивающийся морпех был вызван своей звёздно-полосатой Родиной, чтобы спасти мирных американских военных, оказавшихся в окружении злобных бородачей, воюющих «калашниковыми» и стреляющих с Ми-8. Конечно, герой всех победит, но пытать его будет человек, говорящий по-русски — главный негодяй всей истории. А через десять лет американцы снимут документальное разоблачение о том, что взрывы устроили агенты ЦРУ. То, что и сейчас всем понятно», — пишет Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что взрывы стали ответом на трусливое бегство американских военных из Афганистана. Радикалы, почуяв слабость своего врага, решили не откладывать дело и громко заявить о своём праве на насилие.

«Это закономерный итог внешней политики Соединённых Штатов, которые оставляют после себя только хаос. Решили бросить афганский народ на съедение радикалам, но те ещё успели вдогонку убить военных США», — написал Иван Е.

Afghanistan Matters Афганистан

Некоторые комментаторы считают, что Соединённые Штаты не виноваты в произошедшем, ведь это исключительно внутренне дело Афганистана и его народа.

«Американцы не обязаны воспитывать народ Афганистана в духе свободы и демократии. Они дали ему оружие для защиты своей страны, но афганцы предпочли сдаться и жить под руководством религиозных фанатиков», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Часть людей считает, что американцы непосредственным образом виновны в том, что радикалы в Афганистане пришли к власти, а террористы получили возможность устраивать подобные кровавые акты устрашения.

«Чему тут удивляться, если США же сами научили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подрывному делу, оставили им военные базы и взрывчатку. Вот бумеранг и вернулся в головы американцам», — считает Юрий Ю.

«Сделать свои дела за 20 лет в Афганистане, оставить и вооружить группировку исламских радикалов в подбрюшье России и уйти! Вот это игра в долгую! Федеральным каналам остаётся только до конца выжимать тему трусости и предательства США. Ну да, некрасиво вышло, зато эффективно. Может быть, Байдена под это и ставили, чтобы сделать грязное дело и списать его», — предполагает Иван К.

Afghanistan Matters Афганистан

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой ситуации выглядит странным тот факт, что во взрывах погибли американские военные, которые были информированы о том, что в Кабуле готовится крупный теракт.

«Самое удивительное — они знали, что ожидаются в ближайшее время теракты. Почему они так беспечно себя вели? В результате более тысячи пострадавших и смерти среди американских военных», — отмечает Людмила Л.

Напомним, 27 августа издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека, включая 13 военнослужащих армии США.