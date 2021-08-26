* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Есть основания полагать, что взрыв у аэропорта Кабула утроил террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 августа Politico со ссылкой источники.

Игил (Фрагмент)

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Ранее версию о том, что взрыв был утроен террористом-смертником, высказало издание CNN также со ссылкой на источники.

Отметим, что ранее, вечером 25 августа, посольство США в Кабуле призвало граждан покинуть ворота аэропорта в связи с угрозой безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США в Афганистане получает конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.