Вашингтон, 27 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Ответственные за взрывы у аэропорта Кабула будут найдены и наказаны, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить», — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Он добавил, что Вашингтон найдёт и пути для военных операций, чтобы добраться до ответственных за теракты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека.

Первый взрыв Кабуле прогремел накануне, 26 августа, у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого афганской столице прогремел третий взрыв.

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