Кабул, 26 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В районе аэропорта Кабула прогремел второй взрыв, подтвердил 26 августа телеканал Fox News.

(сс) Rachealmarie Взрыв

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Сегодня ранее стало известно о первом взрыве вблизи аэропорта Кабула. СМИ сообщают, что в результате пострадало не менее 15 человек и трое военных США.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв у аэропорта в Кабуле, по всей видимости, был совершен террористом-смертником.

Напомним, что руководство США в Афганистане получало конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула.