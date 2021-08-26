Кабул, 26 августа, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В результате взрывов, произошедших возле международного аэропорта Кабула, пострадали не менее 70 человек, сообщает 26 августа телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

(сс) Will Russell Взрыв

Ранее сообщалось о 13 погибших и 50 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в районе кабульского аэропорта прогремели два взрыва.

Ряд СМИ утверждает, что один из взрывов мог устроить террорист-смертник.

Напомним, аэропорт Кабула остаётся единственным районом Афганистана, подконтрольным военным США и их сателлитов. Взявшие власть в стране талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что до 31 августа не будут препятствовать эвакуации иностранцев через кабульский аэропорт.