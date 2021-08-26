Кабул, 26 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Пилоты итальянского военного самолета сумели увести борт от линии огня при вылете из Кабула, передают национальные СМИ в четверг, 26 августа.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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На борту находились журналисты и около ста граждан Афганистана (Италия вывозит граждан, ранее сотрудничавших с ее посольством или военной миссией).

По разным версиям, стреляли или с намерением попасть в конкретный борт, или для того, чтобы рассеять толпу. Инцидент произошел незадолго до теракта в аэропорту.