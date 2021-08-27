Тбилиси, 27 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила теракт, произошедший в Кабуле. Об этом она 27 августа написала в соцсети Twitter.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

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«Я строго осуждаю теракт, произошедший в Кабуле. Молюсь за тех мирных жителей Афганистана и американских военных, которые стали жертвами атаки», — заявила Зурабишвили.

Она также отметила, что Грузия участвует в эвакуации людей из Афганистана и продолжит помогать в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа у аэропорта Кабула прогремели три взрыва. По последним данным от них погибли более 100 человек, в том числе военнослужащие ВС США. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).