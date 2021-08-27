Кабул, 27 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека, сообщает 27 августа издание The Wall Street Journal.

Defenseimagery.mil Взрыв

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Отмечается, что среди погибших — 90 граждан Афганистана и 13 американских военнослужащих.

Первый взрыв Кабуле прогремел накануне, 26 августа, у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого в афганской столице прогремел третий взрыв.

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане. При этом американский лидер подчеркнул, что намерен вывести весь военный контингент Соединенных Штатов из Афганистана к концу августа.

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