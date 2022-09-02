Пожар в здании Невской мануфактуры в Петербурге 12.04.2021
Квартал у сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге застроят жильем
Квартал рядом со сгоревшим в апреле 2021 года историческим промышленным зданием «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга застроят жильем, сообщило 2 сентября издание «Деловой Петербург». Речь идет о квартале между улицами Тельмана, Новосёлов, Октябрьской набережной и...
2 сентября 2022
Дело о пожаре в «Невской мануфактуре» в Петербурге передано судье
Уголовные дела генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича по факту пожара в историческом производственном здании в 2021 году передано в суд. Об этом сообщили 28 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Ранее ИА REGNUM...
28 июля 2022
Восстановление сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге займет пять лет
В Смольном отводят пять лет на восстановление сгоревшего в 2021 году исторического производственного здания «Невской мануфактуры», рассказал 19 апреля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей...
19 апреля 2022
Глава СКР спросил следствие о пожаре на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Петербурга доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в АО «Невской мануфактуре», во время тушения которого погиб пожарный и пострадали двое его коллег. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе...
13 апреля 2022
Владельцев сгоревшей «Невской мануфактуры» оштрафовали на 1 млн рублей
Владельцев сгоревшего весной 2021 года здания «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге оштрафовали на 1 млн рублей по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ. Об этом 15 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Напомним, 12 апреля...
15 сентября 2021
Иск к «Невской мануфактуре»: решена дальнейшая судьба сгоревшего здания
Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к владельцу сгоревшего объекта культурного наследия — АО «Невская мануфактура». Ответчика обязали в течение полугода провести...
2 июля 2021
Смольный не пошел на мировую с владельцами АО «Невская Мануфактура»
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отклонил мировое соглашение с владельцами АО «Невская Мануфактура», так как не согласился со сроком проведения работ по сохранению объекта, поврежденного во время крупного пожара. Об этом 29 июня ИА...
29 июня 2021
Мародёры на руинах — дело «Невской мануфактуры» обрастает деталями
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении директора АО «Невская мануфактура», которое связано с крупным пожаром в здании объекта культурного наследия — «Комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». А пока на руинах здания-памятника орудуют мародёры, а...
19 мая 2021
СКР объединил два уголовных дела по пожару в «Невской мануфактуре»
Сотрудники Следственного комитета РФ объединили два уголовных дела, возбужденных в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Пожар в историческом здании фабрики продолжался несколько дней, погиб один пожарный, еще трое пострадали...
18 мая 2021
Горсуд Петербурга оставил в СИЗО руководителей «Невской мануфактуры»
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя на постановления Невского районного суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге решение суда первой инстанции осталось в силе...
13 мая 2021
В Петербурге дали квартиры пожарным, пострадавшим на «Невской мануфактуре»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил пожарным, пострадавшим во время борьбы с огнём на фабрике «Невская мануфактура», документы на квартиры, выделенные городом в знак благодарности за проявленный героизм. Как сообщили в Смольном, 29 апреля Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев...
29 апреля 2021
«Невскую мануфактуру» оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал АО «Невская мануфактура» за невыполнение многочисленных предписаний надзорных органов об устранении нарушений в пожарной безопасности. Об этом 28 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Мировой судья судебного участка №137...
28 апреля 2021
Иск к владельцам сгоревшей «Невской мануфактуры» поступил в суд
Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к АО «Невская мануфактура». Дело, в котором истец требует восстановить историческое здание, которое пострадало от сильного пожара 12...
22 апреля 2021
В Петербурге ограбили кузницу на территории горевшей «Невской мануфактуры»
В Санкт-Петербурге ограбили частную кузницу на территории горевшей почти пять дней фабрики «Невская мануфактура». Предприниматель, который четыре года вкладывался в развитие своего бизнеса, оценил причиненный ущерб в 800 тыс. рублей. Как сообщил на своей странице в соцсети и на странице мастерской...
20 апреля 2021
Смольный через суд обяжет АО «Невская мануфактура» восстановить здание
После трагического пожара на Октябрьской набережной Петербурга городской Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» в...
20 апреля 2021
В России предложили сажать на 10 лет за поджоги с гибелью пожарных
За поджоги, в результате которых погибли пожарные, следует лишать свободы на срок до десяти лет. Ввести такое наказание руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает 20 апреля RT. Он отметил, что на сегодняшний...
20 апреля 2021
Пожар на «Невской мануфактуре» полностью ликвидирован
Спустя пять суток пожар на фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу. По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар, начавшийся около полудня 12 апреля, полностью...
16 апреля 2021
Пожар на «Невской мануфактуре» полностью ликвидирован — МЧС
Пожар в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге полностью потушен, сообщает 16 апреля пресс-служба городского управления МЧС. Уточняется, что в 23:00 не наблюдалось уже ни одного очага огня. «По состоянию на 23.00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два...
16 апреля 2021
В здании «Невской мануфактуры» остались два очага возгорания
В загоревшемся ещё 12 апреля здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге осталось два очага возгорания. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По состоянию на 20:40 мск 16 апреля, ведется проливка двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 кв. метров. «На...
16 апреля 2021
После пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге пройдут проверки
После масштабного и трагического пожара на фабрике «Невская мануфактура», ликвидацией которого пожарные заняты пятые сутки, ряд промышленных объектов Петербурга ждут внеплановые проверки. Об этом 16 апреля сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России...
16 апреля 2021