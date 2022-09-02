Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Квартал рядом со сгоревшим в апреле 2021 года историческим промышленным зданием «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга застроят жильем, сообщило 2 сентября издание «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в «Невской мануфактуре»

Речь идет о квартале между улицами Тельмана, Новосёлов, Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. На данной территории планируется возвести новостройки, в которых будут проживать около 12 тыс. человек. Однако возведение жилья сопряжено несколькими обязательствами.

Власти города согласуют стройку при условии передачи Смольному школы на 1525 мест, четырёх детских садов суммарно на 750 мест, поликлиники на 340 посещений в смену, а также передачи под молодёжный центр помещения площадью 200 кв. м и 250 кв. м под библиотеку. Помимо этого, застройщик должен будет построить улицу Тельмана на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной (870 м) и проектируемую улицу на участке от Тельмана до Новосёлов (580 м), капитально отремонтировать улицу Новосёлов от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта.

«Существенное условие — предоставить гарантии по реставрации сгоревшего здания-памятника на Октябрьской набережной, 50», — отмечено в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Смольном отводят пять лет на восстановление сгоревшего исторического задания. Согласно концепции реконструкции, на первом этаже «Невской мануфактуры» планируется создание общественного пространства с использованием дизайнерского стиля промышленных интерьеров XIX века. Облицовку здания будут делать, используя оригинальный кирпич, который сохранился под завалами.

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Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения огня погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью ликвидировать возгорание удалось только 16 апреля.