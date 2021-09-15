Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Владельцев сгоревшего весной 2021 года здания «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге оштрафовали на 1 млн рублей по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ. Об этом 15 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в «Невской мануфактуре»

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения огня погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Кроме того, 20 апреля в суд поступило исковое заявление от городского комитета по охране памятников (КГИОП). В нем комитет потребовал от собственника в течение полугода с даты вступления в законную силу решения суда провести комплекс восстановительно-противоаварийных работ на объекте культурного наследия, которым являлось сгоревшее здание. В реестре оно значится как «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Ещё 48 месяцев будет отведено ответчику на реставрацию объекта. В случае неисполнения решения ответчика будут «мотивировать» судебной неустойкой.

15 сентября Невский районный суд Петербурга постановил, что раз собственником исторического здания является АО «Невская Мануфактура», то и сохранением его должно было заниматься это акционерное общество. Но, несмотря на все предписания надзорных органов, находивших нарушения противопожарной безопасности, ничего сделано не было. А в результате пожара был причинен значительный вред объекту культурного наследия, таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов.

«АО «Невская Мануфактура» было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей», — подытожили в ОПС.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск КГИОП к АО «Невская мануфактура». Ответчика обязали в течение полугода провести противоаварийные работы «в целях предотвращения ухудшения состояния» здания на Октябрьской набережной, 50А и за 50 месяцев с даты вступления вердикта в силу выполнить его реставрацию.