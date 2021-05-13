Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя на постановления Невского районного суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге решение суда первой инстанции осталось в силе. Об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе пожара рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу были задержаны Максим Макеев и Алексей Михневич. Оба, обвиняемых решением суда помещены в СИЗО.

«Защитники, Макеев и Михневич жалобы поддержали, просили постановления Невского районного суда отменить, меры пресечения изменить на домашний арест, запрет определённых действий или иную более мягкую меру пресечения», — уточнили в ОПС.

Суд апелляционной инстанции постановления Невского районного суда Санкт-Петербурга от 14 апреля оставил без изменения, жалобы без удовлетворения. Руководители «Невской мануфактуры» Макеев и Михневич остаются в СИЗО пока по 11 июня 2021 года.