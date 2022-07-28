Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Уголовные дела генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича по факту пожара в историческом производственном здании в 2021 году передано в суд. Об этом сообщили 28 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фигурантами дела вменяют причинение смерти по неосторожности (Макеев, — прим. ред.) и нарушение требований по сохранению объекта культурного наследия (Макеев и Михневич, — прим. ред.) — здание фабрики являлось памятником промышленной архитектуры.

«Уголовное дело передано судье и принято к производству», — отметили в ОПС.

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения огня погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью ликвидировать возгорание удалось только 16 апреля.

Как считает следствие, Макеев и Михневич, являясь руководителями АО «Невская Мануфактура», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключили от имени общества не менее 147 договоров аренды в здании бывшей мануфактуры при этом достоверно зная о наличии многочисленных нарушений законодательства о пожарной безопасности. В результате, когда произошел пожар, погиб и пострадали не только люди, но и историческое здание утрату которого эксперты оценили на сумму не менее 729, 49 млн рублей.