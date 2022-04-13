Москва, 13 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Петербурга доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в АО «Невской мануфактуре», во время тушения которого погиб пожарный и пострадали двое его коллег. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фигурантами уголовного дела стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель. Им вменяют причинение смерти по неосторожности и нарушение требований по сохранению объектов культурного наследия — здание сгорефшей фабрики являлось памятником промышленной архитектуры.

Бастрыкин дал указание исполняющей обязанности руководителя ГСУ СКР по Петербургу Марине Парастаевой доложить о промежуточных результатах расследования.

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения огня погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.