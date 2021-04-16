Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Пожар в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге полностью потушен, сообщает 16 апреля пресс-служба городского управления МЧС.

(сс) Красный Вид с воздуха на пожар на Невской мануфактуре.

Уточняется, что в 23:00 не наблюдалось уже ни одного очага огня.

«По состоянию на 23.00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 7.00 17 апреля», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 начался 12 апреля, охватив площадь порядка 25 тыс. квадратных метров на шести этажах.

В ходе ликвидации пожара погиб один сотрудник МЧС, трое пострадали.