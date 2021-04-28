Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал АО «Невская мануфактура» за невыполнение многочисленных предписаний надзорных органов об устранении нарушений в пожарной безопасности. Об этом 28 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Мировой судья судебного участка №137 вынес постановление о привлечении к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор») АО «Невская мануфактура».

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 80 000 рублей», — подытожили в ОПС.

Напомним, несколько лет надзорные органы предписывали АО устранить многочисленные нарушения в пожарной безопасности. Однако выполнять постановления владельцы исторической фабрики не спешили. Как следствие, 12 апреля 2021 года в здании 1861 года постройки на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар. В нём обрушились внутренние перегородки и кровля. Во время тушения погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля.