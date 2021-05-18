Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета РФ объединили два уголовных дела, возбужденных в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Пожар в историческом здании фабрики продолжался несколько дней, погиб один пожарный, еще трое пострадали.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения на «Невской мануфактуре»

Как сообщили 18 мая сообщили в пресс-службе СКР, в одно производство объединены дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека») и по ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»).

По версии следствия, обвиняемые, имея в оперативном управлении комплекс нежилых помещений АО «Невская мануфактура», достоверно знали, что во время проверок в 2020—2021 годах по соблюдению требований пожарной безопасности был выявлен ряд нарушений. Проверки показали, что эксплуатация зданий исторической фабрики не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и не может быть осуществлена.

Как итог, в результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также был причинен тяжкий вред здоровью двух его коллег.

Помимо двух упомянутых дел, отметили в СКР, продолжается расследование еще одного уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).