Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении директора АО «Невская мануфактура», которое связано с крупным пожаром в здании объекта культурного наследия — «Комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». А пока на руинах здания-памятника орудуют мародёры, а следователи расследуют уголовное дело, власти Санкт-Петербурга через суд добиваются от собственника проведения комплекса противоаварийных работ и последующей реставрации «погорельца». Иск начнут слушать в арбитраже 27 мая 2021 года. ИА REGNUM разбиралось в деталях истории.

Фридрих Гауэрман. Стервятники на мертвом олене (фрагмент). 1832

12 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге загорелось здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Возгорание было такой силы, что с ним боролись несколько суток и полностью ликвидировать удалось только за пять дней. Общая площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров. При ликвидации ЧП было задействовано почти 360 человек личного состава и 73 единицы техники, проведено 49 сбросов воды общим объемом более 240 тонн. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на рядом стоящий хостел, из которого были эвакуированы 50 постояльцев.

При тушении здания Невской мануфактуры погиб пожарный Илья Белецкий, а двое его коллег — Антон Соколов и Борис Старковский — получили серьезные травмы.

Уголовное дело изначально было возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Фигурантом по нему проходит директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев.

О директоре и уголовном деле

18 мая 2021 года стало известно, что в отношении директора предприятия было возбуждено второе уголовное дело — по ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»). Дела объединены, а сам фигурант в СИЗО.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в июне 1996 года для управления недвижимостью. Уставный капитал компании составляет более 2,5 млн рублей. В активе «Невской мануфактуры» доли как минимум в пяти компаниях Санкт-Петербурга и Ростовской области. Среди них — 100% в ООО «Флигель» (создано в 2007 году для подготовки к продаже собственной недвижимости), 50% в ООО «Нево-клос» (создано в 1996 году для производства текстильных изделий, совладелец с марта 2021 года — шведская фирма «ОЛБАНИИНТЕРНЕШНЛ АБ»), 99,5% в ООО «Кайро» (создано в 2002 году как посредник для рынка недвижимости, совладелец — Алексей Устаев, который также является акционером «Невской мануфактуры»), 10% в ООО «Лювален» (создано для розничной торговли текстилем, основной владелец — Екатерина Подлесных, чьи данные совпадают с данными уроженки Чувашии, в 2013 году фигурировавшей как глава отдела стрит-ритейла компании Colliers International) и доля в ростовском ООО «ПТК «Невские товары 3», среди совладельцев которого — Светлана Нога и швейная фабрика, обанкроченная в 2016 году.

С 7 мая 2021 года исполняет обязанности гендиректора «Невской мануфактуры» Геннадий Приходько — владелец и директор фирмы из сферы охоты, отлова и отстрела диких животных. До него пост занимал Максим Макеев, который на сегодня проходит фигурантом дела. При этом Макеев по-прежнему числится директором вышеупомянутой фирмы «Кайро» и еще четырёх юрлиц, в том числе ООО «Инвестиционная группа», из состава собственников которой он вышел в 2020 году.

В последний раз в открытом виде данные по акционерам АО «Невская мануфактура» публиковались в 2016 году. На июнь 2016 года доля в 99,04% принадлежала Алексею Устаеву, а в совет директоров входила Аида Алексеевна Устаева. Именно Устаев после последнего пожара обратился к властям Санкт-Петербурга, обещая, что здание-погорелец будет отреставрировано.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный на «Невской мануфактуре»

Устаев на сегодня числится владельцем долей более 40 компаний, в том числе ООО «Гранд отель Октябрьская», гостиничной фирмы «УК «Сититель», ресторанного ООО «БНТ», ООО «Отель Санкт-Петербург», ломбарде и многом другом. Он же — президент ассоциации федераций шахмат Северо-Западного федерального округа.

О нарушениях

Среди названных вероятных причин пожара было и короткое замыкание в электрощитовой, которое из-за плохого состояния здания и привело к ЧП такого масштаба. Следователи отмечают, что в 2020—2021 годы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу выявило ряд нарушений требований пожарной безопасности, из-за которых «эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и не может быть осуществлена». Помимо этого, директору АО «Невская мануфактура» вменяют то, что он не исполнял утвержденные обязательства по охране здания-памятника и «игнорировал неоднократные предписания ГУ МЧС по Санкт-Петербургу об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности».

В реестре проверок Генпрокуратуры РФ «Невская мануфактура» фигурирует почти 20 раз. Например, в феврале 2020 года Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу провело внеплановую проверку с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от 11 октября 2019 года.

В результате было выявлено, что в здании на Октябрьской набережной «регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся», «автоматические установки пожаротушения не исправны (не представлены акты проверки работоспособности)»,»помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией», «помещения не оборудованы системой дымоудаления», «здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», «производственные помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения».

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на «Невской мануфактуре»

А что же объект культурного наследия?

Здание, которое на сегодня представляет собой практически руины, относится к объектам культурного наследия. Похоже, особого доверия к обещаниям собственников у властей нет, потому комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города предпочёл добиваться реставрации через суд.

Иск в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти к АО «Невская мануфактура» поступил 20 апреля 2021 года, а 26 апреля его принял судья Нетосов.

Истец требует обязать ответчика в течение полугода с даты вступления вердикта в силу выполнить комплекс противоаварийных работ в отношении главного производственного корпуса с водонапорной башней (Октябрьская набережная, дом 50, литера А), который является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Эти работы комитет обосновал тем, что они позволят предотвратить ухудшение состояния объекта. Главное же требование в иске — за 48 месяцев с даты вступления вердикта в силу «выполнить работы по реставрации». Для мотивации и ускорения предложено установить сумму в 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда и 200 тыс. рублей «в месяц по каждому требованию до месяца фактического исполнения решения суда». Претензии рассмотрят 27 мая 2021 года.