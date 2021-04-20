Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. После трагического пожара на Октябрьской набережной Петербурга городской Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» в течение полугода выполнить комплекс противоаварийных работ в сгоревшем историческом здании. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время ЧП на «Невской мануфактуре», 12.04.2021

Как уточнили в КГИОП, власти требуют в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить такие работы на объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон», а в течение 48 месяцев — выполнить работы по его реставрации.

«Также КГИОП просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а случае дальнейшего неисполнения — по 200 тысяч ежемесячно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель КГИОП Сергей Макаров подчеркивал, что на месте сгоревшего объекта культурного наследия ничего другого строить нельзя, его можно только отреставрировать.

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Кроме того, чиновники заявили в полиции о преступлении в отношении памятника регионального значения, каким было признано историческое здание.

«12 апреля КГИОП направлено в управление МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга заявление о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 243 УК РФ», — напомнили в пресс-службе.

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Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 начался около полудня 12 апреля. Пламя охватило практически всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем один пожарный Илья Белецкий погиб, двое его коллег Борис Старков и Антон Соколов получили ожоги 40% и 60% тела и находятся в больнице. Пожар и его последствия в здании ликвидировали в течение почти пяти суток.