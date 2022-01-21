Внесение поправок в Конституцию РФ
На Алтае запускают реформу местного самоуправления
Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Работа ведётся в рамках разработанного в РФ законопроекта «Об общих принципах...
21 января 2022
В Алтайском крае намерены вернуть прямые выборы глав муниципалитетов
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Об этом сообщил зампредседателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному...
19 января 2022
«Угольный» вопрос, заданный Путину, стал яблоком раздора на Алтае
Вопрос дорожающего угля для населения Алтайского края и проблемы с его поставкой, заданный президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции, представляется актуальным для руководства алтайского отделения ОНФ. В комментарии руководителя регионального исполкома Народного фронта в...
27 декабря 2021
Алтайский доктор: «QR-код — это уникальная находка пиарщиков»
В связи с известием о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме, редакция ИА REGNUM попросила алтайского общественника, кандидата медицинских наук Константина Емешина ответить на вопрос о целесообразности замены сертификатов вакцинации на QR-коды...
13 декабря 2021
Россия отметила День Конституции – все новости
Россия 12 декабря отмечала День Конституции. В Москве по случаю празднования состоялись бесплатные мероприятия, которые подготовили музеи, библиотеки, культурные центры и ВДНХ. Много различных событий состоялось в регионах. Напомним, Основной закон РФ был принят всенародным голосованием 12 декабря...
13 декабря 2021
Законопроект о росте на 20% фонда зарплат помощникам депутатов внесен в ГД
Законопроект, предполагающий увеличение общего объема месячного фонда оплаты труда помощников депутата Государственной думы и члена Совфеда, внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Предлагается увеличение на...
8 декабря 2021
В Совфеде ответили на резолюцию Конгресса США о непризнании Путина
Скандальная резолюция про выборы президента РФ не имеет ничего общего с подлинной демократией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов...
29 ноября 2021
Сеть: «Позор». С 1 декабря пенсии поднимут только трём категориям граждан
Известие о грядущей автоматической индексации выплат некоторым категориям пенсионеров не слишком обрадовало людей. В социальных сетях опубликованы десятки комментариев о том, что размер доплат несоизмерим с текущей экономической ситуацией. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии...
28 ноября 2021
«Оторвались от простого народа»: алтайский депутат высказалась о QR-кодах
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») в своём телеграм-канале 22 ноября пояснила, почему партия будет голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на...
22 ноября 2021
Новый закон о региональной власти: госмашина пойдёт в ногу со временем
Государственная Дума в первом чтении приняла новый закон об общих принципах публичной власти, который логично продолжает принятую поправку Конституции о единстве системы публичной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщиларуководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических...
10 ноября 2021
Новый закон о региональной власти: порядок по Конституции
Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах устанавливает порядок того, что называется региональной властью: обязательно должен быть глава, местный парламент или дума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по...
10 ноября 2021
Изменение «Я-5!»: зачем нужен новый закон о региональной власти
Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах позволит уйти от огромного числа изменений, внесенных за 20 лет в устаревший закон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев. Комментируя...
10 ноября 2021
Япония: Курилы принадлежат Токио. Соцсети: «Смешно!», «Накося выкуси»
Заявление нового японского премьер-министра Фумио Кисиды о суверенитете над южными Курилами помимо главы Курильска Вадима Рокотова активно комментируют в социальных сетях. Люди иронизируют, что претензия на Курилы стала своеобразной японской традицией, ничего не имеющей общего со здравым смыслом...
12 октября 2021
Обновленная конституция Башкирии вступит в силу в День республики
Обновленная конституция Башкирии вступает в силу в День республики. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба госсобрания региона. Сообщается, что 11 октября вступает в силу закон Башкирии «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Башкортостан». «Конституция Башкирии, обновленная в...
8 октября 2021
«Внесенный в ГД законопроект составлен в рамках поправок к Конституции»
Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в понедельник внесли в нижнюю палату проект нового закона о...
27 сентября 2021
Всё дальше от федерализма: эксперт о новых принципах публичной власти
Внесённый в Госдуму законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ, в случае его принятия, сделает политическую систему России более близкой к унитарной модели и менее федералистской. Он также может способствовать политическому застою в регионах. Такое мнение...
27 сентября 2021
Госдума уточнит работу правительств регионов в отсутствие губернатора
Внесенным в Госдуму законопроектом об организации власти в регионах определяется порядок временного исполнения обязанностей высшего должностного лица, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Например, в случаях, когда глава региона не может исполнять свои обязанности (болезнь, командировка)...
27 сентября 2021
Законопроект об организации власти в регионах внесен в Госдуму
Законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Инициатива вносится в развитие новых положений Конституции. В...
27 сентября 2021
В Бурятии приняты поправки к региональной конституции
В Бурятии депутаты приняли изменения в Конституцию республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания, законопроект был принят в двух чтениях. Проект был подготовлен рабочей группой и одобрен Конституционной комиссией при Народном хурале. По словам...
27 сентября 2021
Пакет поправок о защите детей планируется внести в Госдуму осенью
Сенаторы комитета Совфеда по госстроительству планируют внести в Госдуму пакет законопроектов, направленных на защиту детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщила член Совфеда Елена Мизулина. «Комитет планирует в течение осени подготовить и внести в Госдуму пакет...
22 сентября 2021