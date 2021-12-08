Москва, 8 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение общего объема месячного фонда оплаты труда помощников депутата Государственной думы и члена Совфеда, внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников депутата Госдумы и сенатора.

Таким образом, фонд оплаты труда вырастет с 300 тыс. рублей до 387 тыс. рублей.

Парламентарий может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору).

«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к ее качеству. Для осуществления конституционных полномочий депутатов Государственной думы и поддержания связи с избирателями на соответствующей территории требуются высококвалифицированные кадры помощников», — отмечают авторы.