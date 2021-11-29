Москва, 29 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Скандальная резолюция про выборы президента РФ не имеет ничего общего с подлинной демократией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Американские конгрессмены в эти ноябрьские дни уже работают над скандальной резолюцией о том, как остановить действие новой редакции российской Конституции и кого нам избирать своим президентом в 2024 году. Ничего общего с подлинной демократией, правами человека, верховенством закона такие планы не имеют и иметь не могут», — сказал Климов.

Они прямо противоречат и международному праву, включая Устав ООН, подчеркнул сенатор.

«Наше государство, будучи одним из основателей ООН, призвано не только обеспечивать должную защиту собственного суверенитета, но и оказывать при необходимости содействие тем, кто не желает допускать вмешательства в свои внутренние дела», — отметил парламентарий.

Демократ от штата Теннесси Стив Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с предложением не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году и победит на выборах.

Причиной такого предложения они называют якобы нелегитимность принятых поправок в Конституцию РФ, которые, в частности, дали президенту возможность вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.