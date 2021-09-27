Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Бурятии депутаты приняли изменения в Конституцию республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания, законопроект был принят в двух чтениях.

Hural-buryatia.ru Депутаты Народного Хурала Бурятии

Проект был подготовлен рабочей группой и одобрен Конституционной комиссией при Народном хурале. По словам председателя комитета по госустройству Народного хурала Виктора Малышенко, вносятся корреспондирующие новым положения Конституции РФ измненияв статьи 2, 4, 37, 41, 42.

В частности, уточнены ограничения для занятия государственных или муниципальных должностей в связи с наличием второго гражданства или вида на жительство в другом государстве.

«Законопроект был поддержан депутатским корпусом единогласно в двух чтениях», — отметили в заксобрании.