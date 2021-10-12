Москва, 12 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Заявление нового японского премьер-министра Фумио Кисиды о суверенитете над южными Курилами помимо главы Курильска Вадима Рокотова активно комментируют в социальных сетях. Люди иронизируют, что претензия на Курилы стала своеобразной японской традицией, ничего не имеющей общего со здравым смыслом.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Это японская традиция, каждый новый премьер заявляет об амбициях на Курилы. Типа инаугурации», — иронизирует Пётр Урлинов.

«В Японии как новый премьер, так и новые требования к России. Смешно!» — соглашается Юрий Мацун.

«Нужно вообще перестать уже отвечать на эти высказывания. А то они так и будут как попугаи одно и то же. Им сказали раз и навсегда — это противоречит нашей конституции. Всё! Если не понимают даже этого, то какой вообще смысл что-то говорить? Пускай болтают», — отмечает Алексей Коршунов.

«Таки придётся Фумио Кисиде от огорчения съесть рыбу фугу! Как говорится — накуся выкуси», — иронизирует Виктор Рубаков.

«Даже если это показательное выступление, это что-то меняет? Под такими лозунгами начинать на посту этом работу, это явно нездоровый момент. И он вполне породит цепочку последующих моментов, от восприятия народом их, до всего что хочешь. И он станет заложником своего языка, а это может толкнуть на определенные моменты, когда его начнут этим реально попрекать люди», — рассуждает Семён.

«На Курилах, похоже, скоро будет жарко», — прогнозирует Тамара Давыдян.

Как сообщало ИА REGNUM, своё скандальное заявление новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал 12 октября в ходе дебатов в нижней палате парламента. По его словам, суверенитет его страны распространяется в том числе на южные Курилы.

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Несколькими днями ранее, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, Кисида заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса.

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Тем временем глава Курильска Вадим Рокотов напомнил о принятых недавно поправках к Конституции РФ, где говорится о недопущении отчуждения территорий. По его словам, жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки.

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