Москва, 27 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Внесенным в Госдуму законопроектом об организации власти в регионах определяется порядок временного исполнения обязанностей высшего должностного лица, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Например, в случаях, когда глава региона не может исполнять свои обязанности (болезнь, командировка), или до издания президентом указа о назначении врио главы субъекта, его обязанности исполняет председатель регионального правительства, а при его отсутствии — заместитель высшего должностного лица субъекта РФ.

Прописывается, что высший исполнительный орган субъекта РФ является постоянно действующим органом исполнительной власти региона, и в соответствии с законом субъекта РФ обеспечивает согласованную работу иных исполнительных органов субъекта РФ.

В случае отрешения главы региона от должности президентом РФ, высший исполнительный орган субъекта РФ продолжает действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа субъекта РФ.

Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения и финансов, а также осуществляющих жилищный и строительный надзор, в порядке и случаях, установленных федеральным законом.

«Эта норма вносится в соответствии с конституционным положением о возможности участия органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, и предопределяется функциональным единством органов публичной власти, — подчеркнул один из авторов инициативы депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).