Барнаул, 19 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Об этом сообщил зампредседателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько 18 января на совещании по вопросу создания на территории Алтайского края муниципальных округов. Его слова цитирует пресс-служба АКЗС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Система муниципальных органов власти в нашей стране перестраивается в связи с обновленной Конституцией Российской Федерации и включением местного самоуправления в единую систему публичной власти.

К 1 января 2028 года муниципалитеты страны перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления — муниципальные и городские округа, в случае принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Обсудив с коллегами предстоящие изменения, мы предлагаем уже сейчас пересмотреть региональный закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» в части изменения способа наделения полномочиями глав», — заявил Голобородько.

По его словам, в переходный период, когда в регионе уже появляются муниципальные округа, рационально ввести вариативную модель.

«Главы смогут избираться либо на прямых выборах, либо из состава представительных органов, либо по результатам конкурса. Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления, а главы в сельских и городских поселениях избираются преимущественно на прямых выборах, главы же районов и городских округов избираются по итогам конкурсов.

Известие уже прокомментировал телеграм-канал «Алтайские крайности»:

"На фоне разговоров о выборности мэров в кабинетах столичной администрации идут обсуждения о ликвидации партсписков на выборах в гордуму. Что это значит?

Сейчас Барнаульская гордума стоит из 40 человек. 20 избраны по одномандатным округам, то есть, люди голосуют за фамилии в бюллетене. 20 избраны по партспискам, то есть, люди голосуют за партии.

Партии хотят исключить из голосования, будут избирать только по фамилиям. Как правило, такие инициативы очень удобны единороссам. Чтобы победить по одномандатному округу, нужны финансовые вложения, которых хватает в ЕР.

Да и в агитации можно не показывать свою партийную принадлежность. Сейчас Барнаульская городская Дума состоит из сплошь одномандатников-единороссов и небольшого числа депутатов из других партий, избранных по партспискам. Вот господа-единороссы и ломают голову, как же сохранить свою гегемонию в Барнаульском законодательном органе на фоне роста протестных настроений».

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Барнаула лишили права всенародно избирать себе мэра в 2010 году. Но институт сити-менеджера оказался весьма неэффективным: градоначальники сменялись, очень часто уходили в отставку по причине возбуждения в отношении них уголовных дел.

В феврале 2020 года депутаты фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе (БГД) решили вернуться к вопросу возврата всенародных выборов мэра краевой столицы.

По словам депутата гордумы Оксаны Молодых, в региональном законе предложено предусмотреть для Барнаула три возможных варианта. Первый — градоначальник избирается представительным органом муниципального образования из своего состава. Второй — главу города определяют на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Третий — мэр избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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