Россия 12 декабря отмечала День Конституции. В Москве по случаю празднования состоялись бесплатные мероприятия, которые подготовили музеи, библиотеки, культурные центры и ВДНХ. Много различных событий состоялось в регионах. Напомним, Основной закон РФ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. За десятилетия многие его положения устарели. Поэтому в июле 2020 года по итогам голосования были внесены поправки, призванные существенно улучшить все сферы нашей жизни. Подробности и поздравления — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В День Конституции в Москве пройдут бесплатные мероприятия Читайте также: Поправки к Конституции России 2020

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

12:50 11.12.2021 В торжественной обстановке в большом зале администрации региона 55 юных жителей Липецкой области 8 декабря паспорта гражданина Российской Федерации. Как сообщает ИА REGNUM, церемония прошла в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и была приурочена к празднованию Дня Конституции РФ. Читайте также: Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим школьникам Липецкой области

12:50 11.12.2021 Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона и паспорта юным гражданам 8 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Церемония состоялась в преддверии Дня конституции РФ, отмечаемого 12 декабря. Читайте также: Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

13:30 11.12.2021 Школьникам Ростовской области ко Дню Конституции РФ предлагают принять участие во всероссийской акции и написать правовой диктант. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Читайте подробнее: Ростовские школьники и студенты ко Дню Конституции РФ напишут диктант

13:43 11.12.2021 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Конституция состоит из преамбулы и двух разделов. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 141 статьи, закрепляющей основы политической, общественной, правовой, экономической, социальной систем, основные права и свободы личности, федеративное устройство Российской Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел определяет заключительные и переходные положения и служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых норм. Конституция определяет носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации её многонациональный народ.

13:43 11.12.2021 Уникальным источником сведений о национальном составе регионов являются переписи населения, которые проводит статистическая служба страны. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Алтайском крае проживали представители более 120 национальностей. Русские составляли 93,3%, украинцы — 1,35%, другие национальности — менее одного процента от общей численности населения края. В Республике Алтай 10 лет назад проживали представители более 75 национальностей. Русские составляли 56,6%, алтайцы — 33,9%, казахи — 6,2%, другие национальности — 3,3% от общей численности населения региона. Алтайкрайстат.

07:50 12.12.2021 [[[video-0]]] Сегодня День Конституции в Российской Федерации. С государственным праздником земляков поздравил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

08:32 12.12.2021 По случаю Дня Конституции, отмечаемого сегодня, 12 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что за права и свободы, которые даёт Основной закон, боролись многие поколения граждан России. В его обращении также сказано: «С Конституции начинается взаимное уважение, право иметь собственную точку зрения и необходимость уважать точку зрения другого. Право быть услышанным, право быть защищённым. Читайте также: Жителям Забайкалья в День Конституции пожелали уважать взаимные права

08:42 12.12.2021 По случаю Дня Конституции отмечаемого сегодня, 12 декабря, сити-менеджер Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам с приветственной речью: «Уважаемые барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем Конституции Российской Федерации! Принятие Основного закона 12 декабря 1993 года позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость нашей страны…». Об этом: Барнаульцам в День Конституции пожелали здоровья, благополучия и успехов

08:51 12.12.2021 Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ расширили возможности для противодействия имеющимся вызовам и сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к гражданам России по случаю Дня российской Конституции, который отмечается 12 декабря. Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии, — сказала спикер Совфеда. Она выразила уверенность в том, что и в дальнейшем «совместная созидательная работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России».

08:57 12.12.2021 Напомним, в октябре 1993 года Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту Конституции России и назначил его дату на 12 декабря. Одним из главных условий процедуры значилось участие в ней более половины зарегистрированных избирателей. Для успешного принятия новой Конституции требовалось большинство голосов. По итогам голосования «за» высказались 58,4%, против — 41,5%. Новая Конституция была принята и вступила в действие со дня ее опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.

09:10 12.12.2021 Когда принималась новая Конституция, большая часть жителей еще не особо понимала то глобальное значение, которое было заключено в новом Основном законе страны. Ключевую роль в этом сыграло советское наследие, уверен президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

09:10 12.12.2021 Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим школьникам Липецкой области. Липецкаяобласть.рф.

09:18 12.12.2021 Члены долговременной экспедиции Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём Конституции. Видеоролик с поздравлением опубликован 12 декабря на сайте Роскосмоса. «Благодаря именно этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы», — отметил космонавт Дубров. Читайте подробнее: Космонавты поздравили граждан РФ с Днём Конституции с борта МКС

09:23 12.12.2021 Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил паспорта школьным активистам. Церемония состоялась накануне Дня Конституции РФ. Главный документ получили восемь ребят, достойно проявившиеся себя в учёбе, творчестве и общественной деятельности. Подробности в материале: Ростовский сити-менеджер вручил паспорта школьным активистам

09:27 12.12.2021 «Во времена СССР Конституция была всем известна, но воспринималась не как живой документ, а как незыблемый свод законов. Поэтому само слово «конституция» применялось в историческом смысле, без привязки к реальной жизни. И вот наступил 1993 год — вдруг оказалось, что путем референдума можно принимать документ, по которому страна будет жить дальше. Это вызвало шоковое состояние», — считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

09:58 12.12.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем Конституции Российской Федерации. «В 2020 году граждане нашей страны проголосовали за дальнейшее укрепление суверенитета России, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, за защиту традиционных ценностей и исторической памяти, — цитирует сайт Госдумы Володина. — Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновленной Конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей».

10:03 12.12.2021 Жителей Ростовской области поздравили с Днём Конституции РФ, отмечаемым сегодня, 12 декабря. В приветственной речи, опубликованной на сайте донского правительства, в частности, отмечается: «Вместе со всей Россией Ростовская область уверенно идет по пути преобразований. Убеждены, что мы преодолеем любые трудности и осуществим все намеченные планы». Об этом: Ростовчанам в День Конституции РФ пожелали счастья и благополучия

10:05 12.12.2021 Космонавты государственной корпорации «Роскосмос» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей России с Днем Конституции, отмечаемым 12 декабря. Видеозапись поздравления 12 декабря размещена на официальной странице Роскосмоса в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Российские космонавты на МКС поздравили жителей РФ с Днем Конституции

10:21 12.12.2021 Российское движение школьников (РДШ) в День конституции провело презентацию нового объекта на сервере «Виртуальная Россия» в игре Minecraft. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Активисты РДШ представили в День конституции в Minecraft новый объект

10:22 12.12.2021 Заявление президента России Владимира Путина о том, что в середине 1990-х годов в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ в качестве советников и официальных сотрудников, вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 11 декабря в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Огласите весь список!» — сети о сотрудниках ЦРУ в правительстве России

10:42 12.12.2021 По случаю Дня Конституции Российской Федерации, отмечаемого сегодня, 12 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко напомнили жителям региона, что этот праздник — дань уважения традициям России, ее правовой системе. «Уже около 30 лет Основной Закон является прочным фундаментом нашего многонационального государства, определяет векторы его развития. В прошлом году в нашей стране состоялось эпохальное событие: мы проголосовали за поправки в Конституцию, которые закрепили необходимость уважения к человеку труда, защиты детей и семьи, исторической правды и национального суверенитета…». Подробности в материале: Жителям Алтая в День Конституции пожелали крепкого здоровья

10:48 12.12.2021 В Республике Алтай из-за непростой санитарно-противоэпидемической ситуации День Конституции отмечают в онлайн-формате. Об этом заявил в своём поздравлении глава региона Олег Хорохордин. Читайте также: В школах Алтая прошли открытые уроки ко Дню Конституции

10:54 12.12.2021 Сенаторы Российской Федерации Баир Жамсуев и Сергей Михайлов поздравили забайкальцев с Днём Конституции Российской Федерации. В поздравлении, в частности, говорится: «Конституция РФ — основной закон нашей страны, ядро всей правовой системы России, основанный на принципах демократизма, гарантирующий защиту прав, свобод и интересов наших граждан, обеспечивающий сохранность нашего национального единства, социальную и политическую стабильность…». Читайте подробнее: Сенаторы поздравили забайкальцев с Днём Конституции

11:01 12.12.2021 По случаю Дня Конституции, отмечаемого сегодня, 12 декабря, 19 отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности школьников из Иркутска, Ангарска, Иркутского и Шелеховского районов получили первые в своей жизни паспорта. Читайте также: Лучшие школьники Приангарья получили паспорта в День Конституции

11:04 12.12.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев в День Конституции РФ принял участие во всероссийской акции и написал правовой диктант. Читайте подробнее: Ростовский губернатор написал правовой диктант ко Дню Конституции

11:11 12.12.2021 По случаю Дня Конституции РФ, отмечаемого сегодня, 12 декабря, глава Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с приветственной речью: «Примите искренние поздравления с государственным праздником России — Днём Конституции! Этот свод государственных норм — фундамент развития страны и её регионов, основа правового государства, которое обеспечивает защиту интересов и свобод каждого гражданина нашего Отечества. Сегодня процесс укрепления российской государственности продолжается. Мы хотим видеть свою страну великой и могучей державой, а Иркутскую область — благополучной и процветающей. Это требует от каждого из нас осознания своего долга и ответственности перед обществом, неукоснительного соблюдения конституционных норм, гарантирующих каждому гражданину достойную жизнь и свободное развитие…». Об этом: Жителям Приангарья в День Конституции пожелали успехов в работе

11:25 12.12.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

11:53 12.12.2021 Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в День Конституции пожелал горожанам веры в доброе будущее. Читайте подробнее: Ростовский сити-менеджер в День Конституции пожелал веры в доброе будущее

12:01 12.12.2021 Поправки в Конституцию наполнили понятие «социальное государство» реальными нормами, отметил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев. «В Конституции зафиксировано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума и что пенсии и социальные пособия должны ежегодно индексироваться. Новый статус приобрел институт социального партнерства — это заключение соглашений между работниками в лице профсоюзов и работодателями. Фактически это не только гарантия определенного социального мира, но и инструмент участия граждан и работодателей в управлении национальной экономикой и социальной сферой», — отметил Исаев.

12:03 12.12.2021 С Днем Конституции поздравил граждан глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Он вспомнил, как в 2020 году работал в составе рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. «Прекрасно помню, насколько напряженным был процесс обсуждения поправок, насколько серьёзными выдались дискуссии с учетом важности и публичности самой процедуры гармоничного встраивания новых норм в Основной Закон страны. В итоге, считаю, сегодня Конституция отвечает всем внешним и внутренним вызовам современности», — отметил Нилов в телеграм-канале.

12:07 12.12.2021 «Конституция дает нам правовую опору в жизни, служит ориентиром в повседневных поступках, надежным гарантом свобод и прав граждан. В строках Основного Закона мы видим образ России — независимого демократического государства, где в мире и согласии живут разные народы, где у каждого есть возможность реализовывать свои таланты и способности, развиваться и приносить пользу людям», — сказал в своём поздравлении с праздником губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

12:14 12.12.2021 В Советском Союзе День Конституции отмечался в различные даты («Сталинская» — 5 декабря, «Конституция развитого социализма» — 7 октября) и считался нерабочим днём. Таким он оставался и после 1993 года, когда была принята Конституция Российской Федерации. Но с 2005 года всё изменилось, и теперь 12 декабря более не является выходным днём, а сам День Конституции причислен к памятным датам России.

12:23 12.12.2021 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает символичным, что День Конституции относится к памятным датам, но не является государственным праздником, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Читайте подробнее: Миронов: кому-то хочется сделать Конституцию музейным экспонатом

12:27 12.12.2021 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает введение QR-кодов попыткой под благовидным предлогом подвергнуть ревизии конституционные права граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Читайте подробнее: Миронов назвал QR-коды попыткой демонтажа Конституции

12:50 12.12.2021 Конституция Российской Федерации (почтовая марка с купоном). Pochta.ru.

14:06 12.12.2021 Конституция России является гарантом прав и свобод граждан, а также основой её устойчивого и стабильного социально-экономического развития, повышения качества жизни населения и укрепления политического авторитета страны. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём поздравлении с Днём Конституции. Об этом: Конституция является гарантом прав и свобод — свердловский губернатор

14:21 12.12.2021 Итоговое мероприятие пятого, юбилейного Всероссийского правового (юридического) диктанта прошло 12 декабря, в День Конституции России, во всех регионах страны. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В России 12 декабря прошел Всероссийский правовой диктант

14:27 12.12.2021 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»): «Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Это один из важнейших государственных праздников. Конституция — правовой фундамент суверенитета и развития нашей страны, основа нашего единства и общественного согласия. Основной Закон соединяет в себе такие ключевые приоритеты, как верховенство прав и свобод человека, социальная справедливость и сильное государство, обобщает и концентрирует в четких юридических формулировках многовековой исторический опыт России».

14:41 12.12.2021 «Каждый житель своим трудом вносит вклад в повышение качества жизни, соблюдение законности и справедливости. Уверен, что, объединив усилия, мы преодолеем любые трудности и сделаем все возможное для общего благополучия Прикамья», — заявил в своём поздравлении ко Дню Конституции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

17:33 12.12.2021 В честь Дня Конституции России в Петербурге с 16 часов на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны включена художественная подсветка в виде триколора. Ежедневно подсветка в цветах российского флага включается на площади Победы и петербургской телебашне.

17:48 12.12.2021 В День Конституции во всех районах Ленинградской области проходят праздничные мероприятия: концерты, фестивали, торжественное вручение паспортов молодым людям. «Заложенные в Основном законе нормы и положения позволят нам и в дальнейшем достойно отвечать на любые вызовы времени, двигать вперед нашу родную Ленинградскую область, нашу любимую Россию», — говорится в обращении губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня Конституции.

06:57 Экземпляр Конституции для принятия присяги Президентом Российской Федерации kremlin.ru.

07:36 В МГЕР отмечают, что 12 декабря 1993 года имеет особое значение в истории нашей страны. В этот день был принят Основной закон Российской Федерации. В документе определены принципы государственности, высшей ценностью которых провозглашен гражданин, его интересы и права.