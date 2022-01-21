Барнаул, 21 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Работа ведётся в рамках разработанного в РФ законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Подробности сообщает официальный сайт АКЗС.

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Как пояснил председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, в переходный период, когда в регионе уже появляются муниципальные округа, рационально ввести вариативную модель.

«Главы смогут избираться либо на прямых выборах, либо из состава представительных органов, либо по результатам конкурса. Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления», — пояснил он.

Напомним, система муниципальных органов власти в России перестраивается в связи с обновленной Конституцией Российской Федерации и включением местного самоуправления в единую систему публичной власти.

К 1 января 2028 года муниципалитеты страны перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления — муниципальные и городские округа, в случае принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Обсудив с коллегами предстоящие изменения, мы предлагаем уже сейчас пересмотреть региональный закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» в части изменения способа наделения полномочиями глав», — заявил Денис Голобородько.

По его словам, в настоящее время в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления, а главы в сельских и городских поселениях избираются преимущественно на прямых выборах, главы же районов и городских округов избираются по итогам конкурсов.

Парламентарии уже определились с порядком прохождения процедур по преобразованию Суетского и Чарышского районов в муниципальные округа и обсудили перспективы преобразования Змеиногорского района.

Сторонники преобразований отмечают, что районы края самостоятельно, обсудив с жителями территорий, должны определится с необходимостью перехода на одноуровневую модель, но главной задачей в случае перехода остается сохранение связи населения с органами местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мнение о том, что введение одноуровневой системы МСУ может реально привести к исчезновению какой-либо власти на уровне поселений, что в конечном итоге приведет к дальнейшему их вымиранию и «опустыниванию» страны, высказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов.

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