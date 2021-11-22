Барнаул, 22 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») в своём телеграм-канале 22 ноября пояснила, почему партия будет голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте:

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

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«Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Антинародный законопроект был направлен в регионы, чтобы региональные власти дали своё заключение.

На мой взгляд, сам факт того, что мы рассматриваем возможность введения подобных ограничений для жителей России, является серьёзным поводом проверить, а не противоречат ли эти ограничения Конституции. Например, 27 статья Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Если предложенные ограничения благодаря «Единой России» будут приняты, то это приведёт к снижению пассажиропотока. Цены на проезд резко вырастут и граждане окажутся в безвыходной ситуации».

Евгения Боровикова также отметила, что когда в Алтайском крае вводились QR-коды, она была крайне возмущена ситуацией, в которой оказались люди с медотводом.

«По мнению властей, заработные платы россиян позволяют делать ПЦР-тесты каждые три дня, что, конечно же, является полным абсурдом. В Алтайском крае у многих жителей заработная плата не превышает 15−20 тысяч рублей в месяц, но, видимо, представители власти настолько оторвались от простого народа, что не понимают, как мы живём на земле. Необходимо вводить массовое бесплатное ПЦР-тестирование и выдавать QR-коды переболевшим COVID без обращения в больницу. В таком случае многие ограничения можно будет отменить», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу QR-коды для посещения торговых центров в Алтайском крае ввели с 30 октября.

С 15 ноября QR-коды в Алтайском крае потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос). Помимо этого, власти региона заявили, что намерены ещё расширить действие ограничений.

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